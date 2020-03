Sürükleyici hikayelerden oluşan eşsiz bir görsel romanda rol alacağınız ve macera dolu bir serüvene atılarak esrarengiz olayları çözeceğiniz I.B. The Future, Destined by Unsociable Me, Android işletim sistemini barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Diyaloglardan ve görsellerden oluşan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, romanda üzerinize düşen görevleri tamamlayarak diyaloglarınızı sürdürmeli ve konuşmalardaki gizemi çözmek için çaba göstermelisiniz.

Hikayelerdeki eksik kısımları tamamlayarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Kalıcı arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrenizde popüler birisi olabilir ve kız arkadaşlar edinerek romantik anlar yaşayabilirsiniz.

Gizli projelerin altın yatan önemli sırları keşfederek romandaki görevinizi yerine getirebilir ve yeni maceralara atılabilirsiniz. Sürükleyici hikayesi ve bağımlılık yapıcı özelliği ile soluksuz takip edeceğiniz benzersiz bir görsel roman oyunu sizleri bekliyor.

Mobil platformda macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan I.B. The Future, Destined by Unsociable Me, ücretsiz olarak sunulmaktadır.