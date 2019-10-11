Dondurma satıcısı mahalleye geldi. Arkadaşını ve komşun Charlie'yi kaçırdı ve hepsine tanık oldun. Süper güç kullanarak en iyi arkadaşını dondurdu ve minibüsü ile bir yere götürdü. Arkadaşın kayıp ve daha kötüsü onun gibi daha fazla çocuk kaçırılmış olabilir.

Bu korkunç dondurma satıcısının adı Rod ve çocuklara karşı çok arkadaşça görünüyor. Ancak kötü bir planı var ve nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. Tek bildiğin, onları dondurma kamyonetine götürdüğü ama bundan sonra nereye gittiklerini bilmiyorsun. Göreviniz minibüsünün içinde saklanacak ve bu kötü kötü adamın gizemini çözecek. Bunu yapmak için, farklı senaryolarda seyahat edecek ve donmuş çocuğu kurtarmak için gerekli bulmacaları çözeceksiniz.

Fantezi, korku ve eğlence deneyiminin tadını çıkarmak istiyorsanız hemen Ice Scream: Horror Neighborhood'u indirin.