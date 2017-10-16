Iconzy uygulaması Android cihazlarınızdaki uygulama simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızın simge paketlerini değiştirmek istiyor, fakat istediğiniz gibi simge paketlerini bir türlü bulamıyorsanız Iconzy uygulaması sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Uygulama simgelerini ayrı ayrı seçip indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz uygulamada, bu sayede kendi zevkinize göre düzenleyebileceğiniz simgelere sahip olabilirsiniz.

Simgesini değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra arama bölümünü kullanarak onlarca farklı simgeyi sıralayabileceğiniz uygulamada, seçmiş olduğunuz uygulamayla uyumlu ikonlara sahip olabilirsiniz. Gelişmiş kısayol oluşturucusu ile belirli bir uygulamayla eşleşen tüm simgeleri bulabileceğiniz uygulamada, evrensel ikon arama bölümünü kullanarak da tüm yüklü simge paketlerinde arama yapabilirsiniz.

Android cihazlarınızın simge paketlerini baştan aşağı kendi zevkinize göre değiştirebileceğiniz Iconzy uygulamasını mutlaka denemelisiniz.