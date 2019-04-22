Hayvanlar için çeşitli barınaklar inşa edebileceğiniz ve doğada yalnız başına yaşayan onlarca farklı hayvanı bu barınaklarda besleyebileceğiniz Idle Camp, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, barınak ve farklı binalar inşa ederek bu binaları geliştirmek ve topladığınız hayvanları barınaklara yerleştirerek onların bakımını üstlenmektir. Çeşitli bölgelerde farklı yapılar satın alarak geliştirebilir ve seviye atlayarak birçok yeni özelliğin kilidini açabilirsiniz. Barınak yöneticiliği yaparak hayvanlara en iyi şekilde bakmalı ve görevlerinizi başarıyla yerine getirerek bol miktarda gelir elde etmelisiniz.

Oyunda barınaklarda besleyebileceğiniz kaplan, tilki, eşek, maymun ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Barınaklarınızı geliştirerek seviyenizi artırabilir ve kapasiteleri genişletebilirsiniz. Bu sayede daha fala hayvana bakabilir ve maksimum düzeyde gelir sağlayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuzca çalışan Idle Camp, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.