Tapps Games imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan Idle​ ​City​ ​Manager bir simülasyon oyunudur.

Renkli içerikler ile başarılı bir girişimci olmaya çalışacağımız yapımda harita üzerinde boş olan yerleri satın alacak, oralara evler inşa ederek para kazanmaya çalışacağız. Girişimci olarak bir sonraki adımı düşüneceğimiz yapımda oyuncular üç farklı temalı bir şehirde binalar inşa edebilecek ve kendilerine özgü tarzlar oluşturabilecekler. Farklı şehirlerde inşaatlar yapacağımız oyunda yüksek kazançlar elde edebilmek için hamleler yapacağız.

Rengarenk bir yapı üzerine kurulu olan oyunda işyerleri satın alabilecek, kiralayabilecek ve dilersek yüksek kârla satabileceğiz. İki farklı mobil platformda ücretsiz bir simülasyon oyunu olarak yayınlanan Idle​ ​City​ ​Manager, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.