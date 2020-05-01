Mobil platformda sayısız oyunun sahibi olan Homa Games’ten güzel oyunlar gelmeye devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunu olarak yayınlanan Idle Landmark Tycoon şu sıralar ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformunda oynanmaya devam edilen yapım da dünyanın dört bir yanındaki simgesel yapıları inşa etmeye çalışacağız. İşçiler toplayarak Eyfel Kulesi, Mısır Piramitleri gibi dünyaca ünlü yerleri inşa edeceğiz.

Simülasyon oyunu olarak piyasaya sürüldüğü günden bu yana beğenileri toplamayı başaran yapım idle teması ile de yüzleri güldürüyor. Oldukça renkli ve titizlikle hazırlanmış grafikler eşliğinde oynanan oyun içerisinde şantiye şefi olarak görev alacağız.

Oyuncular şantiye şefi olarak işçiler alacak, inşaatlar yapacak, alınan görevleri başarı ile teslim etmeye çalışacaklar. Planlar yaparak ilerleyeceğimiz oyun da sürekli yeni inşaatlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.