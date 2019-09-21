Tycoon Game Labs imzası ile geliştirilen Idle Market simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Rengarenk bir oynanış içeriklerine sahip olan Idle Market ücretsiz yapısı ile oyuncuların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

İş yeteneklerimizi sınama şansı bulacağımız yapımda oyuncular süper market kralı olmaya çalışacak ve kendi imparatorluklarını kurmaya çalışacaklar.

Yeni bir oyun olarak geçtiğimiz hafta yayınlanan Idle Market şuanda düşük bir kitleye hitap etsede zamanla kendini kanıtlayacak türden içeriklere sahip. Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapımda oyuncular al sat yapacak, para kazanacak ve süper marketlerini geliştirmeye çalışacaklar.

Sadece Android platformunda oyuncuların beğenisine sunulan yapım eğlenceli oynanışı ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanacak gibi görünüyor.