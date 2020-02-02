Bebeklere sürekli bir şeyler yedirerek her an gelişmelerini sağlayacağınız ve çeşitli görevler üstlenerek yolunuza devam edeceğiniz Infinite Growth, aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan kaliteli bir yapımdır.

Piksel sanatıyla icra edilmiş eşsiz grafikleri ve keyif verici görevleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bebeğinize sürekli farklı yiyecekler yedirerek onun dev gibi olmasını sağlamak ve seviye atlayarak yeni yiyecek türlerinin kilidini açmaktır.

Her yiyecek bebeğin farklı miktarda büyümesini sağlar ve gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle yedirdiğiniz yemeklere dikkat etmeli ve bebeği ne kadar büyütmek istiyorsanız ona göre besinler tercih etmelisiniz.

Sandviç, biftek, burger ve daha onlarca hazır üründen yararlanarak bebeğinizi besleyebilir ve belirli bir süre sonra dev boyutlara getirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız Infinite Growth, oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.