Kare bloklardan yararlanarak istediğiniz şekilleri tasarlayabileceğiniz ve kendi bölgenizi oluşturarak düşmanlarınıza karşı mücadele edebileceğiniz Infinitode, bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, kare blokları kullanarak farklı şekiller oluşturmak ve bu şekillerin içine savunma mekanizmaları yerleştirerek düşmanlarınıza karşı kendinizi korumaktır. Onlarca bloğu bir araya getirerek stratejinizi belirlemeli ve kulenizi inşa etmelisiniz. Yaptığınız kulenin içinde yer alan blokları çeşitli savunma silahlarıyla donatmalısınız. Bu sayede rakiplerinizle kıyasıya bir mücadele içine girebilir ve stratejik savaşlara katılabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun siyah ve koyu gri fonlar üzerine tasarlanmıştır. Kare bloklardan oluşan dev bir harita bulunmaktadır. Bu harita aracılığıyla bölgenizi tehdit eden unsurları görebilir ve önlemleri önceden alabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile oyun severlere farklı platformlarda hizmet veren Infinitode, ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir strateji oyunudur.