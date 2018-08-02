insha, Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından desteklenen, Avrupa’nın ilk faizsiz tamamen dijital bankacılık uygulaması. İlk olarak Almanya’daki kullanıcıların hizmetine açılan, sonrasında diğer ülkelerde de hizmet verecek olan insha, şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmetinin faiz sistemine sıcak bakmayan kişilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Şube yok, herhangi bir evrak yok!

Bankaya gitmeden, evrak imzalamadan, çok kısa süre içerisinde ücretsiz olarak açabileceğiniz insha hesabınız üzerinden yapacağınız tüm işlemler tamamen dijital olarak gerçekleşiyor. Tüm SEPA ülkelerine para gönderme, Türkiye’ye 7/24 para transferi, dünyanın herhangi bir ATM’sinden para çekme, online alışveriş (3D güvenli ödeme), temassız işlem, her yerde hızlı ödeme ve daha pek çok bankacılık işlemini güvenle yapabileceğiniz insha mobil bankacılık uygulamasında zekat hesaplama, en yakın cami, kıble bulucu gibi İslami fonksiyonlar da yer alıyor. Hesap ve kart hareketlerini de kolayca ve hızlıca takip edebiliyorsunuz.