InsTake Android: Instagram fotoğraf ve video indirme programı
InsTake, Instagram fotoğraf ve video indirme uygulamaları arasında en iyisi. Instagram fotoğrafları Android telefonunuza indirmek için ücretsiz ve hızlı bir mobil uygulama arıyorsanız InsTake’i indirin, bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Instagram hesabınıza giriş yapmanız da gerekmiyor! Instagram ve IGTV videoları da destekleniyor.
Instagram fotoğrafları indirmek için kullanabileceğiniz pratik, hızlı ve de tamamen ücretsiz bir Android uygulaması InsTake Downloader. Instagram’da beğendiğiniz bir fotoğraf veya kısa videoyu telefonunuza kaydetmek için tek yapmanız gereken gönderinin bağlantısını kopyalamak veya paylaşmak, indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. İndirdiğiniz videoları dahili oynatıcıdan izleyebilir, fotoğraflara dahili albümden bakabilirsiniz. Hatta yeniden adlandırıp gönderebilirsiniz. Hashtag (etiket) ve başlığı da kopyalayıp gönderebiliyorsunuz.
InsTake ile Instagram Fotoğraf ve Video İndirme
1 . Yöntem Bağlantıyı Paylaş’ı kullanın
- Instagram’ı açın ve beğendiğiniz fotoğraf veya video için Bağlantıyı Paylaş’a dokunun
- Instagram için video indirme ve gönderme (Instake Downloader)’ı seçerek paylaşın
- Instagram fotoğraf veya videosu otomatik olarak indirilecektir
2 . Bağlantıyı Kopyala’yı kullanın
- Instagram’ı açın ve beğendiğiniz fotoğraf veya video için Bağlantıyı Kopyala’ya dokunun
- Instagram için video indirme ve gönderme (Instake Downloader)’ı açın
- Instagram fotoğraf veya videosu otomatik olarak indirilecektir
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