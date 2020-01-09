InsTake, Instagram fotoğraf ve video indirme uygulamaları arasında en iyisi. Instagram fotoğrafları Android telefonunuza indirmek için ücretsiz ve hızlı bir mobil uygulama arıyorsanız InsTake’i indirin, bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Instagram hesabınıza giriş yapmanız da gerekmiyor! Instagram ve IGTV videoları da destekleniyor.

Instagram fotoğrafları indirmek için kullanabileceğiniz pratik, hızlı ve de tamamen ücretsiz bir Android uygulaması InsTake Downloader. Instagram’da beğendiğiniz bir fotoğraf veya kısa videoyu telefonunuza kaydetmek için tek yapmanız gereken gönderinin bağlantısını kopyalamak veya paylaşmak, indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. İndirdiğiniz videoları dahili oynatıcıdan izleyebilir, fotoğraflara dahili albümden bakabilirsiniz. Hatta yeniden adlandırıp gönderebilirsiniz. Hashtag (etiket) ve başlığı da kopyalayıp gönderebiliyorsunuz.

InsTake ile Instagram Fotoğraf ve Video İndirme

1 . Yöntem Bağlantıyı Paylaş’ı kullanın

Instagram’ı açın ve beğendiğiniz fotoğraf veya video için Bağlantıyı Paylaş’a dokunun

Instagram için video indirme ve gönderme (Instake Downloader)’ı seçerek paylaşın

Instagram fotoğraf veya videosu otomatik olarak indirilecektir

2 . Bağlantıyı Kopyala’yı kullanın