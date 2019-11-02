Internet Cafe Simulator yeni bir internet kafe simülasyon oyunudur. Oyunda kapsamlı bir işyeri kurabilir ve yönetebilirsiniz. Şehirde etkileşime girebileceğiniz birçok etkinlik ve insan var. Evinizin ve dükkanınızın kirasını ödemek zorundasınız.

Müşterilerinizi tatmin etmelisiniz. Daha şık ve güçlü oyun bilgisayarları kurmalısınız. İsterseniz yasadışı iş de yapabilirsiniz. Ancak dikkatli olun, fiyatı çok ağır olabilir. İnternet kafenizi oyunda bilgisayarda çok sayıda uygulama ile geliştirebilirsiniz. Hatta size yasa dışı yollardan yüksek puan vermeleri için çalışanlar bile alabilirsiniz.

İnternet kafenizi yeni alanlar kiralayarak genişletebilirsiniz. Oyunda kripto para satın alabilirsiniz. İnternet kafenizi doğru yatırımlarla büyütebilirsiniz. Popüler oyunları satın alarak internet kafenize gelen insanların gelme ihtimalini artırabilirsiniz. Dikkat et ve iflas etme!