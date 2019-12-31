İPApp uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan tüp siparişi verebilirsiniz.

Evinizde tüp kullanıyorsanız ve sipariş vereceğiniz zaman, sipariş adımlarını kolayca tamamlamak istiyorsanız İPApp uygulamasını kullanabilirsiniz. İpragaz marka ev tüpü siparişlerinizi verebileceğiniz uygulamada, siparişleriniz kısa sürede kapınıza getiriliyor. Alışverişlerinizi hesaplı fiyatlarla tamamlayabileceğiniz ve puan kazanabileceğiniz İPApp uygulamasında, online siparişe özel fırsat ve avantajlar da sunuluyor.

Kapıda kredi kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile siparişlerinizi tamamlayabileceğiniz İPApp uygulaması sayesinde daha önceden tanımladığınız adresinize tek tuşla sipariş verebilir, zamansız biten tüplerinizi kısa sürede yenileyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri