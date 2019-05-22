ivi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Popüler video ve film izleme uygulamalarına alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama olan ivi, tercihlerinize göre kişişelleşebilen bir platformdur. İzlemek istediğiniz tüm filmleri bulabileceğiniz uygulamada kolay bir kullanım yer alıyor. Film izlemeyi sevenlerin beğenerek kullanabileceği bir uygulama olarak nitelendirebileceğim ivi, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Hollywood başyapıtlarından Disney filmlerine, Universal'den Marvel filmlerine kadar pek çok farklı yayıncının popüler filmlerini izlemek için kullanabileceğiniz ivi uygulaması basit kullanımıyla da dikkat çekiyor.

ivi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.