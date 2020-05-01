Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara akıllı telefonlarında çeşitli tarifleri yapma fırsatı veren Jean's Sundaeria’da birbirinden farklı tatlı çeşitleri yapacağız.

Afeel Inc tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında indirilip oynanabilen yapım da oyuncular sevimli kafelerinde müşterilere özel pastalar ve kekler yapacak, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacaklar.

Çok sayıda farklı sipariş türü alacağımız oyun içerisinde bazen süslü bir pasta, bazen dondurma, bazen de diğer tatlı çeşitleri ile müşterilerimize hizmet edeceğiz.

Rengarenk bir atmosferin yer aldığı yapım içerisinde kaliteli grafik açıları ve oldukça başarılı da görsel grafikler yer alıyor.

Farklı seviyelerin ve dükkanların da yer aldığı oyunda giderek dükkanımızı büyütme fırsatı da bizleri bekliyor olacak.