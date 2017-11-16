jetAudio Basic, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz başarılı bir müzik çalar uygulaması.

Android cihazlarımızda yerleşik olarak gelen müzik çalar uygulaması, temel ayarlar dışında çok fazla özelliğe sahip olmayabiliyor. Bu nedenle müzik dinleme deneyiminizi artıracak özellikler sunan bir müzik çalar uygulaması arayışına girmeniz olağan bir durum haline geliyor. jetAudio Basic uygulaması, yüksek kalitede müzik dinlemenizi sağlayan ve tüm ses formatlarını destekleyen bir medya oynatıcısı. 10/20 bant grafik ekolayzır ve birçok ses efekti sunan uygulamada, kendi ayarlarınızı yapabileceğiniz gibi hazır ayarları da kullanabiliyorsunuz.

Etiket düzenleyici, şarkı sözleri görüntüleme, 14 uygulama widget’ı, tema seçenekleri, ızgara modu gibi özelliklerin dışında gelişmiş oynatma fonksiyonlarını da sunan uygulamada bazı ses efekti eklentileri için uygulama içi satın alma işlemi gerekiyor. Müziklerinizi kulaklıkla veya hoparlörden dinlerken kalite farkını rahatlıkla anlayabileceğiniz JetAudio Basic uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama özellikleri: