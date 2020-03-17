Jetpack Jumper, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda farklı atmosferlerde yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. En uzun mesafelere ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken en uzak mesafelere ulaşmak ve rekor kırmak. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda birbirinden farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Jetpack Jumper oyununu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.