JJTAN, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Telefonlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan JJTAN, çıkardığı oyunlarla bizleri telefonlara kitleyen 111 Percent'in en yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi yine sürükleyici etkisiyle dikkat çeken oyunda blokları yok ediyor ve bölümeri geçiyorsunuz. En yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda daireleri en kısa sürede yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Zaman öldürmek için oyun arayışınız varsa JJTAN mutlaka telefonunuzda bulunması gereken bir oyun.

JJTAN oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.