İndir 24.00 MB
JJTAN 23 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. JJTAN - Android için Arcade Oyunu

JJTAN

23
Android
JJTAN
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
JJTAN 1 - 1
JJTAN 2 - 2
JJTAN 3 - 3
Murat İşçi
Murat İşçi -

Zevkli ve sürükleyici bir beceri oyunu

JJTAN, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Telefonlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan JJTAN, çıkardığı oyunlarla bizleri telefonlara kitleyen 111 Percent'in en yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi yine sürükleyici etkisiyle dikkat çeken oyunda blokları yok ediyor ve bölümeri geçiyorsunuz. En yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda daireleri en kısa sürede yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Zaman öldürmek için oyun arayışınız varsa JJTAN mutlaka telefonunuzda bulunması gereken bir oyun.

JJTAN oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YORUMLAR