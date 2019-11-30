Etinden ve sütünden yararlanabileceğiniz yüzlerce hayvanı besleyerek ticaret yapacağınız Jolly Days Farm, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara hizmet veren ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Oyunda kendi çiftliğinizi inşa etmek için yararlanabileceğiniz onlarca malzeme yer almaktadır.

Ayrıca çiftlikte besleyeceğiniz inek, keçi, tavşan, tavuk horoz, köpek, kedi ve daha onlarca farklı hayvan türü bulunmaktadır. Dilediğiniz hayvanları besleyerek çeşitli görevler üstlenebilir ve çiftliğinizi geliştirterek yolunuza devam edebilirsiniz.

Renkli grafikleri ve gerçekçi hayvan sesleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bütün hayvanların dostça yaşadığı dev bir çiftlik inşa etmek ve size verilen görevleri yerine getirerek çiftliğinizin sınırlarını genişletmektir.

Çiftlikteki hayvanları belirli bir seviyeye taşıyarak onları satabilir ya da etlerinden ve sütlerinden yararlanabilirsiniz. Günlük görevleri yaparak ekstra puan kazanabilir ve yeni bulmacaların kilidini açabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Jolly Days Farm, hayalinizdeki çiftliği yönetebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.