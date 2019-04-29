Hem Android, hem de İOS sürümlere sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Jumpr, üst üste sıralanmış ve farklı bölgelere yerleştirilmiş düz çubukların üstünde topu zıplatarak yukarı doğru ilerleyebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Düz renklere sahip basit ve göz yormayan grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topu zıplatarak yukarıda yer alan çubukların üstünde durdurmayı başarmak ve en üste çıkarak parkuru tamamlamaktır. Topu kontrol edebilmek için istediğiniz yöne dokunabilir ve topu zıplatarak yukarı doğru yol alabilirsiniz. Çubukların her biri farklı bölgelerde ve düzensiz olarak sıralanmıştır. Bu nedenle zıplarken dikkatli olmalı ve topu düşürmeden yukarı doğru çıkmalısınız.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda farklı engeller yer almaktadır. Topu zıplatarak engelleri aşmalı ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Parkuru tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilir ve farklı toplar satın alabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunlar arasında yer alan Jumpr, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.