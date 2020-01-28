Jungle Rush 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzikli yarış oyunudur.

Ritme kendinizi kaptırarak oyununuzu daha zevkli hale getirmeye ne dersiniz? Kendi şarkı listenizi dilediğiniz şekilde oluşturabilir ve oyuna tüm hızıyla devam edebilirsiniz. Eğlence hız kesmeden devam etsin istiyorsan maceraya sen de katıl.

Bir hayvanın üzerinden diğerine sıçrayarak oynayacağınız oyunda yılın trend müzikleriyle aşırı eğleneceksin. Haftalık yenilenen oyun içerikleriyle her an aktif kalarak hit şarkıları kaçırmayacaksın. Bölümü %100 tamamladığında hayvanların kralı olmaya bir adım daha yaklaşacak ve altınlar sayesinde zengin olacaksın.

Renkli grafikleri ve komik hayvan figürleriyle sizleri büyüleyici bir atmosfer bekliyor. Maceraya katılarak müziklerle çok eğleneceğin bir ortama hazırlan. Sen de bu oyuna dahil olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.