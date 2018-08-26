JustFlip, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Sabrınızın sınırlarını zorlayabilecek türden bir oyun olarak dikkat çeken oyunda boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan JustFlip, reflekslerinizi sınayıp engelleri aşarak puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyundur. Sabırlı ve dikkatli olmanız gereken oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda rengarenk bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm JustFlip, telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Stratejik hamleler de yapmanız gereken oyunda dikkatinizi toplamanız gerekiyor. Bu tarz bir oyun arayışınız varsa JustFlip sizleri bekliyor.

JustFlip oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.