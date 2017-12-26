Kaffa oyunuyla Android cihazlarınızdan sosyal medya fenomenlerini yönlendirerek puan kazanabiliyorsunuz.

Halil Söyletmez, Gökhan Tevek ve Reynmen gibi sosyal medya fenomenleri kullanılarak hazırlanan Kaffa oyununda, seçtiğiniz fenomenleri telefonunuzun sensörü yardımıyla yönlendirerek taşların üzerinden düşürmemeniz gerekiyor. Karakterleri yönlendirerek yıldızları da toplamanız gereken oyunda bu yıldızları yeni kafalar ve roketler açmak için kullanabiliyorsunuz.

Oyunda göreceğiniz taşlar her seviyede değiştiğinden dikkatli davranmanız gerekiyor. Olabildiğince yüksek seviyelere ulaşarak sürpriz hediyeler kazanma şansına da sahip olabileceğiniz oyunda karakterlerin favori sözleri ve hobileriyle eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Görsel anlamda biraz basite kaçılan oyunda çeşitli oyun modları da olsaydı daha keyifli bir hale getirilebilirdi, ancak yine de denemenizde fayda var.