Kaffa2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizedki fenomenleri karakter olarak kullanan oyunda basamakları atlayarak yukarılara ulaşıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sürükleyici bir maceraya sahip olan oyunda basamakları atlayarak yükseklere çıkıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Hepsi birbirinden ünlü 10 farklı fenomene sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaştıkça karakterlerinizi özelleştirebiliyor ve daha renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı dünyalarda mücadele edebileceğiniz oyunda karakterlere has özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Zevkli ses efektleri ve kaliteli grafikleriyle karşımıza çıkan Kaffa2'yi mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm engelleri aşmalısınız.

Kaffa2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.