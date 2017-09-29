Karl2, 111Percent firmasının en yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın diğer oyunlarında olduğu gibi yine refleks ve beceri odaklı bir oyun olan Karl2'de yine telefona bağımlı olabiliyorsunuz.

Zaman geçirmek için oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan Karl2'de amansız mücadelelere dahil oluyorsunuz. Düşmanlarınızı öldürüp ninjaların üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Tamamı 2 boyutlu bir ortamda oynanan oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor. Efsanevi bir kurguyla dikkat çeken oyunda renkli arayüz elemanları ve bağımlılık yapıcı etki yer alıyor. Birbirinden keskin kılıçları kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Metroda, otobüste ve tramvayda oynamalık bir oyun olan Karl2'yi mutlaka denemelisiniz. Dört bir yandan gelen düşmanları geri püskürtmek için Karl2'yi sakın kaçırmayın.

Karl2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.