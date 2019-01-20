KazandıRio İş uygulaması, Pepsi Cola ve Frito Lay markalarının tüketici kampanyalarını kökten değiştirecek bir yenilik sunuyor.

Birçok gıda ürününde promosyonlu ürünler tüketicilere sunularak, satışın artması hedefleniyor. Kola kapaklarından veya cipslerden çıkan bedava ürünler, tüketiciler için oldukça avantajlı görünen popüler kampanyalar olarak biliniyor. Pepsi Cola ve Frito Lay markaları, bu promosyonlu kampanyalarda köklü bir değişim sunan KazandıRio İş uygulamasının Android versiyonunu sizlere sunuyor.