KazandıRio İş uygulamasıyla promosyonlu ürünlerin takibini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
KazandıRio İş uygulaması, Pepsi Cola ve Frito Lay markalarının tüketici kampanyalarını kökten değiştirecek bir yenilik sunuyor.
Birçok gıda ürününde promosyonlu ürünler tüketicilere sunularak, satışın artması hedefleniyor. Kola kapaklarından veya cipslerden çıkan bedava ürünler, tüketiciler için oldukça avantajlı görünen popüler kampanyalar olarak biliniyor. Pepsi Cola ve Frito Lay markaları, bu promosyonlu kampanyalarda köklü bir değişim sunan KazandıRio İş uygulamasının Android versiyonunu sizlere sunuyor.
Tarihi geçen, kirli, sahte kapak ve kuponları biriktirmeye son veren KazandıRio İş uygulamasında, işyeri sahipleri kampanyalı kapaklar, açma halkaları ve cips paketlerinden çıkan şifreleri uygulamadaki kamera üzerinden okutarak kazanılan ödülü görebiliyorlar. Kampanyaların tarihlerini kaçırma gibi durumların da önüne geçen KazandıRio İş uygulamasının başka bir avantajı da, okuttuğunuz şifreler ve verdiğiniz promosyonları takip ederek alacak-verecek hesaplarınızı anlık olarak görebilme imkanı sunması diyebilirim.
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