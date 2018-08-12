Kontrol edilmesi ve oynaması kolay bu oyunda bir sonraki bloğa atlama sıçrama dönüşünü kontrol etmek ve serbest bırakmak için ekrana dokunun ve basılı tutun. Bloklardan düşmekten kaçının ve böylelikle her zaman daha fazla puan almaya çalışın.

İçerisinde pek çok farklı türde atlama oyunun barındıran yapımda sürekli blokların üzerinde gezinin ve düşmekten kaçının. 18 ayrı oyun moduna sahip olan Keep Jump'ta oyununun tadını çıkarın, daha fazla zıplayın, daha uzun yaşa ve asla pes etmeyin. Ellerin, gözlerin ve beynin koordinasyonunu uygulayın. Büyük zıplama ateşinin tadını çıkarın.

Stack Jump modunda ne kadar yükseğe tırmanabilirsiniz? Blokları üst üste diz ve hayal edebileceğiniz en büyük kuleyi inşa et. Dikkatli olun, bloklar farklı hızlarda hareket ediyor. Blokları topla ve olabildiğince yükseğe atla. Dunk Shoot'ta ise bazı bölgelere ateş etmeye hazır mısınız? Uçan topu kontrol edin ve zıplamaya başlayın!