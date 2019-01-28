Kelime Ağacı, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yepyeni bir kelime oyunu olarak dikkat çeken Kelime Ağacı, kısa sürede kelimeleri açığa çıkarmanız gereken bir oyundur. 2 dakika içerisinde en uzun kelimeyi bularak galip gelmek için mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Rakiplerinizin önüne geçmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda farklı kelimeler de öğrenebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle Kelime Ağacı sizleri bekliyor.

Kelime Ağacı oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.