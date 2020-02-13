Kelime İncileri oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Kelimelerin dünyasında bir geziye çıkmaya var mısınız? En güzel oyunlardan ve aynı zamanda internetsiz oyunlardan biri olan bu Türkçe kelime bulmaca ve sözcük bulmaca oyununu çok seveceksiniz. Eşsiz temaları ve müziğiyle oyun severleri büyüleyen kolay bir oyundur. Fakat ilerleyen bölümlerde zorlanacağınıza eminim.

Her bulmacanın başında bir ipucunuz olacak. Hedefiniz bu ipucuyla ilgili olabilecek tüm kelimeleri bulabilmektir. Kelimeleri oluşturmak için yukarıdan düşen incileri birleştirmeniz yeterli. Farklı eğlenceler arıyorsanız telefonunuzu sallayabilirsiniz. İncilerin hareket ettiğini göreceksiniz.

Bu kelime türetmece oyunu ve söz oyunu ile zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz. Kendinizi kaptıracağınız ve oynarken de çok eğleneceğiniz oyunda sizi zorlayacak kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda farklı ipuçlarını kullanabilirsiniz. Zihin egzersizi yapacağın oyunda binlerce kelime bulunmakta.

Sözcük bulmaca kelime oyunlarını seviyorsanız ve stres atıcı, rahatlatıcı bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre! Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.