Kelime Sörfü, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı etksiyle dikkatimizi çeken Kelime Sörfü, kelimeleri bularak ve eşleştirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Bilgilerinizi sınayabileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kelime blokları içerisine saklanmış kelimeleri bulabileceğiniz, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve yeni kelimeler türetebileceğiniz oyunda zevkli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Standart kelime oyunlarından sıkılanlar için daha eğlenceli ve sürükleyici olduğunu iddia eden oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. İpuçlarını da kullanarak kendinizi geliştirebileceğniiz oyunda lider olmak için mücadele ediyorsunuz.

Kelime Sörfü oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.