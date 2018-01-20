Kepler!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek puanlara ulaşmanızı gerektiren bir mobil oyun olan Kepler! ile reflekslerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Kepler!, basit kontrollerin ve harika atmosferin yer aldığı bir oyundur. El ve göz senkronizasyonunu arttırabilecek düzeyde bir mobil oyun olan Kepler! ile harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Uzay temasında geçen bir oyun olan Kepler! ile keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda gezegenlerin etrafında dönüyor ve puanları toplamaya çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı gezegenlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer basit ve zevkli bir mobil oyun arayışınız varsa Kepler! tam size göre. Sürekleyici atmosferiyle dikkat çeken Kepler'i sakın kaçırmayın.

Kepler! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.