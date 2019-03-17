Kidega, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kitap alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Kitap okumayı ve kitaplarla vakit geçirmeyi sevenlerin beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Kidega, bulunması zor kitaplara kolaylıkla erişebileceğiniz bir uygulamadır. Kitaplar ve yazarları hakkında da detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz uygulama ile farklı ödeme yöntemlerini de kullanabiliyorsunuz. Çok satanlar, yeni çıkanlar ve sizler için özenle seçilmiş kitaplara göz atabileceğiniz Kidega, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Yüzlerce farklı kategoriden kitaba ulaşabilme imkanı sunan Kidega, haftanın yazarı, günün fırsatı ve daha birçok kampanyayı da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca mobil uygulamaya özel fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Siparişlerinizi de anlık olarak takip edebileceğiniz Kidega uygulaması sizleri bekliyor.

Kidega uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.