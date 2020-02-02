Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve zeka geliştirici bulmacaları ile zihin gelişiminize katkı sağlayan Kingpin. Puzzles adventure, birbirinden eğlenceli eşleştirme parkurlarında yarışarak gerçek zamanlı düellolara katılabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Komik karakter tasarımları ve kaliteli grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, komik suratların yer aldığı eşleştirme parkurlarında blokları bir araya getirerek hamle şansı yakalamak ve rakibinizden önce yumruk atarak onu mağlup etmektir.

Sarı, yeşil, kırmızı, mavi ve daha onlarca farklı renkten oluşan komik kafaları uygun şekillerde bir araya getirmeli ve eşleştirme bloklarını patlatarak hamle sayısı kazanmalısınız.

En az 3 aynı renge ve şekle sahip kafayı eşleştirerek rakibinize yumruk atma fırsatını yakalayabilir ve onu etkisiz hale getirerek seviye atlayabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında boy gösteren ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren Kingpin. Puzzles adventure, 100 binden fazla oyuncu topluluğu tarafından sevilerek oynanan kaliteli bir oyundur.