Dev yaratıklara ve güçlü şövalyelere karşı nefes kesen bir mücadelenin içine gireceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılacağınız KingsRoad, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip onlarca güçlü karakterden dilediğinizi yöneterek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Savaş haritasında gösterilen tehlike noktalarını tespit ederek savaşın tam ortasına dalmalı ve karakterlerinizin özel güçlerini kullanarak düşman askerlerini tek tek öldürmelisiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ordunuza katabileceğiniz Kılıç şövalyeleri, okçu birlikleri, sihirbazlar ve daha onlarca farklı özelliğe sahip savaş kahramanları yer almaktadır. Dilediğiniz savaşçıyı kullanarak RPG savaşlarına katılabilir ve rakiplerinizi devirerek seviye atlayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen KingsRoad, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.