KleptoDogs, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil köpek besleme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların beğenerek oynayabileceği türden bir oyun olarak dikkat çeken KleptoDogs, sevimli hayvanları besleyip vakit geçirebileceğiniz bir oyundur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz türden bir mobil oyun olan KleptoDogs, sevimli köpek yavrularını besleyip onlarla oynayabileceğiniz türden bir oyundur. Tüm köpek ırklarına sahip olan oyunda uzaylı köpekler dahi yer alıyor. Son derece keyif verici bir atmosfere sahip olan oyunda gönlünüzce eğlenebiliyorsunuz. Hayvanlarla oynayıp onları besleyip mini oyunları geçmeye çalıştığınız KleptoDogs, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli ve hoş grafikleriyle de hoş bir atmosfere sahip olan oyunda kolay kontroller yer alıyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız KleptoDogs sizi bekliyor.

KleptoDogs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.