Knight Brawl

Kinght Brawl şövalyeler, gladyatörler, korsan gemi çağına girmeniz ve temel olarak altın madenciliğinin yanı sıra birkaç değerli eseri olacak bir dizi görevi yerine getirmeye çalışmanız gereken aksiyon oyunudur.

Kale Çatıları, Korsan Gemileri ve diğer 2 noktada rakiplerle savaşın. Toplu kavgalara katılın, isterseniz bir tanesine karşı savaşın isterseniz de menajeriniz için görevler yapın. Asıl hedef altın paraları kazanmaktır. Böylece güzel bir yeni Kask ya da görkemli bir Altın Balta satın alabilirsiniz.

Kılıcını kap ve vahşi, kaçık gladyatör savaşları dünyasına gir. Sadece dört düğme kullanarak kaleler, korsan gemileri ve diğer arenaların çatısında düşmanları yenin!