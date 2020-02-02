Birbirinden gösterişli yüzlerce çiçek ve bitki türünü yetiştirerek geniş bir ticaret ağı oluşturacağınız ve dünyanın her bölgesine ürün göndererek kazancınızı artıracağınız Kush Tycoon 2, Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin erişimine açılan sürükleyici bir oyundur.

Farklı bitki türlerini barındıran yüzlerce tohum ve bu tohumları ekerek müşterilerin istediği bitkileri yetiştirebileceğiniz çeşitli tarım ürünleriyle sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi üretim tesislerinizi kurarak envai çeşitte çiçek ve bitki yetiştirmektir.

Bitkilerin hızlı büyümesi ve daha sağlıklı olması için çeşitli ilaçlama araçlarından yararlanabilir ve otomatik sulama sistemleri geliştirerek kurumalarına engel olabilirsiniz. Ürünlerinizi pazarlayarak yüzlerce müşteriye ulaştırabilir ve her geçen gün daha fazla para kazanabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz Kush Tycoon 2, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından sevilerek oynanan kaliteli bir oyundur.