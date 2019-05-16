Langrisser, klasik Japon RPG serisi ve artık mobil cihazlarda! Masaya Game tarafından geliştirilen strateji rol yapma oyunu, Japonyada en çok oynanan oyunlar arasında. Anime tarzı harika grafikleri, özel müziklerinin yanında Japon dublaj sanatçılarının seslendirmeleriyle dikkat çeken yapımda kahramanlarınızı geliştirip birbirilerine karşı üstünlükleri olan asker türleriyle strateji gücünüzü kullanarak fantastik dünyada adınızı duyurmanız isteniyor.

Anime stili mobil rpg oyunları sevenlerin kesinlikle oynaması gereken yapımlardan Langrisser. Aralarında Yui Horie, Mamiko Noto, Saori Hayami’nin bulunduğu 30’dan fazla ünlü seslendiricilerin dublajıyla can bulan oyunda orijinal serinin beğenilen karakterlerinin hepsi bulunuyor. Elwin, Leon, Cherie, Bernhardt, Ledin, Dieharte, tüm popüler karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Karakter demişken, her kahramanın meslek ağacı var. Takımların durumuna göre meslek seçimi yaparak savaş gücünüzü artırıyorsunuz. Sıra tabanlı stratejik savaş oyununda gerçek zamanlı düellolara giriyor, ister bireysel ister takım olarak farklı tipte boss’lara karşı mücadele ediyorsunuz.