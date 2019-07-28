Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Laser Slicer ile bizleri oldukça keyifli anlar bekliyor olacak.

Lazerler ile meyveler dilimleyeceğimiz oyunda amacımız ekrana yerleştireceğimiz lazerler ile meyveleri en küçük parçalara kadar ayırmak olacak. Acoin Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım günümüzde hem Android hem de İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ederken, herhangi bir internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Tamamen oynaması ücretsiz olan yapımda ekrana yerleştirdiğimiz lazerleri yükseltebilecek ve daha etkili bir hale getirebileceğiz. Günümüzde iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım en son 11 Haziran 2019’da güncelleme aldı.