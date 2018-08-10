LAYN, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken LAYN, parmağınızı kaldırmadan eşsiz şekiller çizmeniz gereken bir oyundur. Zekanızı son derece iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hamlelerinizi iyi bir şekilde yapmanız gereken oyunda aynı çizgi üzerinden geçmeden ilerlemeniz gerekiyor. Tüm noktaları birleştirdiğinizde bölümü tamamlayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tüm bulmacaları da tamamlamanız gerekiyor. IQ seviyenizi de geliştirebileceğiniz LAYN oyununu sakın kaçırmayın.

LAYN oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.