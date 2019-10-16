League of Legends Mobile (Android İndir): League of Legends Mobil oyunu indirin, LoL PC oyunu deneyimini mobilde yaşayın!
League of Legends Mobile indirilmeye açıldı. Hem de League of Legends mobile APK indirmenize gerek yok! League of Legends mobile beta olarak çıktı. League of Legends mobil oyunu “League of Legends: Wild Rift” Android telefonda League of Legends (LoL) oynamak isteyenler için hazırlanmış özel sürüm. LoL (League of Legends) oyunu mobilde de oynamak istiyorsanız, LoL PC oyununun mobil versiyonu League of Legends: Wild Rift’i indirmelisiniz.
Riot Games tarafından geliştirilen popüler MOBA oyunu League of Legends (LoL) mobil platformda League of Legends: Wild Rift adıyla bulunuyor. LoL PC oyununun yüksek tempolu PvP aksiyonunu ve stratejisini mobil cihazlarla konsollara taşıyan yapım, ücretsiz indirilmey açıldı ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. League of Legends PC sürümünden beklenen beceriye dayalı 5’e 5 PvP oynanış ruhunu koruyan Wild Rift, yeni platformlardan için sıfırdan inşa edilmiş. Devasa şampiyon kadrosu arasından seçiminizi yapıp arkadaşlarınızla takım kuruyor ve rakiplerinizle mücadeleye giriyorsunuz.
League of Legends Mobil Oyunu Oynanış Detayları:
- Mobil cihazlar ve konsollar için özel olarak geliştirilen LoL’ün rekabete dayalı 5’e 5 oynanışının tadını çıkarın. Şampiyonunuzu seçin, Vadi’ye atılın ve 15-20 dakikalık maçlarda rakibinizin merkezini yok edin.
- Sihirdar Vadisi esas alınarak daha hızlı oyunlar için optimize ediln yeni ama tanıdık 5’e 5 Vahşi Vadi haritasını keşfedin. Yeni platformlar için özel olarka tasarlanan yüksek tepkili dual-stick kontrol düzeni sayesinde yetenek atışları PC’deki kadar etkili.
- Başlangıçta 40’tan fazla şampiyon sizi bekliyor. Lux’la yolunuzu aydınlatın, Garen’le döne döne zafere ulaşın veya Jinx’le rakiplerinizi havaya uçurun.
- Yeni Vadi’de ustalaşın, dereceli basamakları tırmanın ve bu arada birbirinden özel ganimetler kazanın. LoL PC’deki gibi ustalık gerektiren şampiyonlar, makro stratejiler ve sayısız oyun tarzıyla kendinizi kanıtlayın.
- Yığınla kostüm ve düzenilerce temayla şampiyonunuzu dilediğinizce özelleştirin. Sonra da yepyeni üç boyutlu model görüntüleyicisiyle şampiyonlarınızı hiç olmadığı kadar yakından tanıyın.
- Bütün şampiyonları tek kuruş harcamadan açabilirsiniz ve oyun süresi veya güç için hiçbir ödeme yapmanız gerekmiyor. Sonsuza kadar!