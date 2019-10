League of Legends Mobile indirilmeye açıldı. Hem de League of Legends mobile APK indirmenize gerek yok! League of Legends mobile beta olarak çıktı. League of Legends mobil oyunu “League of Legends: Wild Rift” Android telefonda League of Legends (LoL) oynamak isteyenler için hazırlanmış özel sürüm. LoL (League of Legends) oyunu mobilde de oynamak istiyorsanız, LoL PC oyununun mobil versiyonu League of Legends: Wild Rift’i indirmelisiniz.

Riot Games tarafından geliştirilen popüler MOBA oyunu League of Legends (LoL) mobil platformda League of Legends: Wild Rift adıyla bulunuyor. LoL PC oyununun yüksek tempolu PvP aksiyonunu ve stratejisini mobil cihazlarla konsollara taşıyan yapım, ücretsiz indirilmey açıldı ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. League of Legends PC sürümünden beklenen beceriye dayalı 5’e 5 PvP oynanış ruhunu koruyan Wild Rift, yeni platformlardan için sıfırdan inşa edilmiş. Devasa şampiyon kadrosu arasından seçiminizi yapıp arkadaşlarınızla takım kuruyor ve rakiplerinizle mücadeleye giriyorsunuz.

League of Legends Mobil Oyunu Oynanış Detayları: