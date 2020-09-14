LegendArya, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Hayatta kalmak için mücadele edip önünüze çıkan her şeyi vurarak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan LegendArya oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Keyifli oyun deneyimi sunan LegendArya oyununda silahlar kullanarak zombileri vuruyorsunuz. Kötü adamlardan kaçıp hayatta kalmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kontrolü ele almak için sıkı çalışmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız LegendArya mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

LegendArya oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.