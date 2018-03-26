LG TV Plus uygulaması Android cihazlarınızdan birçok içeriği LG marka akıllı televizyonlarınıza yansıtmanızı sağlıyor.

Evinizde veya iş yerinizde LG marka akıllı televizyonunuz varsa, akıllı telefonlarınızdaki fotoğraf, video ve müzikleri kolayca televizyonunuza yansıtabilirsiniz. Uygulama ile televizyonunuzu eşleştirdikten sonra uzaktan kumanda fonksiyonunu da kullanabileceğiniz LG TV Plus uygulamasında, kumandada bulunan birçok özelliği uygulama üzerinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzda bulunan fotoğraf, video ve müzikleri de uygulama üzerinden görebileceğiniz ve kolayca ekrana yansıtabileceğiniz LG TV Plus uygulamasında temel oynatma seçeneklerini de kullanabilirsiniz. webOS işletim sistemine sahip akıllı televizyonlarınızda kullanabileceğiniz LG TV Plus uygulamasının desteklediği modeller için uygulama sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuz ile akıllı TV’nizi eşleştirmek için aynı Wi-Fi ağına bağlamış olmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Uygulama özellikleri