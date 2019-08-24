Likee, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkan bir video düzenleme ve efekt uygulamasıdır.

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı daha efektif bir hale getirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama olan Likee, ücretsiz olması sayesinde pek çok işinizi halletmenize olanak sağlıyor. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı şekilden şekile sokabileceğiniz uygulama ile eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ufak dokunuşlarla harikalar yaratabileceğiniz uygulamada oldukça basit bir kullanım yer alıyor. Gelişmiş özellikleriyle de dikkat çeken uygulamada dinamik çıkartmalarla videolarınızı da süsleyebiliyorsunuz. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim.

Likee uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.