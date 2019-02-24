Line Brown Stories

LINE karakterleriyle birlikte olmaya hazır mısın? Destansı bir hikaye ile yeni ve ayrıca kolay oynanabilir strateji savaş RPG eğlencesi burada! Brown ve arkadaşlarıyla bir maceraya çık.

Sevdiğin HAT karakterlerini savaşa çağır. Onları kontrol etmek için sadece dokunun ve kaydırın. Hangi karakterin hangi saatte toplanacağına karar vermek size ve becerilerinize bağlıdır. Karakterleri komuta edin ve eğlencenin tadını çıkarın.

Destansı, gerçek zamanlı savaşlarda komutanlık yönünüzü gösterin ve savaşları kazanın. Brown ve diğer kahramanlar Cony'nin kayıp anılarını kurtarmak için güçlerini birleştir.