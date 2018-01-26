LineageOS, Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz popüler custom ROM ’lardan biri olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarını root’layanların aşina olduğu Custom ROM’lardan biri olan CyanogenMod, 2016 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Milyonlarca kullanıcıya sahip CyanogenMod’un veda etmesinden sonra adı duyulmaya başlayan LineageOS, CyanogenMod ekibinden ayrılanların oluşturduğu bir platform olarak karşımıza çıktı. Haftalık güncellemeler ile sürekli kendini geliştiren LineageOS, Android güncellemelerinden faydalanamayan kullanıcıların mutlaka tercih etmesi gereken ROM’lardan biri diyebilirim. Stock ROM’lara göre daha az uygulama bulunduran LineageOS, böylece daha az RAM tüketimi sunarak performans anlamında kullanıcılarını tatmin ediyor.

LineageOS’un özelliklerine değinecek olursak; Samsung kullanıcılarının yakından tanıdığı bölünmüş ekran modunu tüm telefonlarda kullanma imkanı sunan LineageOS, aynı anda 2 uygulamayı kullanmanıza olanak sağlıyor. Pil performansı konusunda da yüzde 20’lere kadar artış sağlayan LineageOS, Google’ın yayınladığı güvenlik güncellemelerine de anında ulaşma imkanı sunuyor. Akıllı telefonlarınızın garanti süresi dolduysa ve performansından memnun değilseniz, LineageOS’u mutlaka denemenizi öneriyoruz.