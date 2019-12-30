Onlarca farklı yiyeceğiniz yer aldığı eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek yok edeceğiniz ve bulmaca tahtasında yiyeceklerin tamamını eşleştirerek yeni bölümlerin kilidini açacağınız Link Two, mobil platformda masa oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren zihin açıcı bir oyundur.

Görsel hafızayı destekleyici bulmacaları ve stres giderici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, birçok yiyeceğin yer aldığı blokları yerlerinden oynatarak hem cinsleriyle eşleştirmek için çeşitli bağlantı yolları çizmek ve platformdaki blokların tamamını yok ederek seviye atlamaktır.

Oyunda birbirinden zorlu ve sürükleyici toplam 1700 seviye yer almaktadır. Dondurma, yaş pasta, pizza, kek, tart, meyve suyu ve daha onlarca gıda ürününü farklı yollardan bir araya getirmek için mücadele etmeli ve puan toplayarak sonraki bölümlere ulaşmalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Link Two, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir eşleştirme oyunu olarak dikkat çekmektedir.