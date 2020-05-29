IsCool Entertainment’in başarılı oyunlarından bir tanesi olan Linqee bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça sade ve kullanıcı dostu bir temaya sahip olan başarılı mobil oyun da birbirinden farklı zorluklara sahip olan onlarca bulmaca yer alıyor. Oyuncular basitten zora doğru ilerleyerek bu bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

2300’den farklı seviye ile oyunculara beyin jimnastiği yapma fırsatı veren başarılı oyun, ücretsiz yapısı ile günümüzde hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

Sade içerikleri ile oyunculara oldukça keyifli vakit geçirten yapım şuan da 1000 gibi düşük bir kitle tarafından oynanıyor.