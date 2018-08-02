Sonsuz yapısı ve onlarca farklı karakter çeşidi sayesinde eğlenceden ödün vermeyen Little Astronaut'ta gezegenler arasında dolaşan bir astronot olacaksınız. Mümkün olan en yüksek puan için düşmemeye ve bu anlamda astronotunuzu kaybetmemeye çalışın!

Bu inanılmaz oyunda, evrenin uzun ve geniş galaksileri boyunca inanılmaz bir maceraya dahil olacaksınız. Mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışan çeşitli gezegenlerden geçecek ve bu gezegenler aracılığıyla da karakter yükseltmenizi yapabileceksiniz. Puanları toplayın, yeni karakterleri açın.

Sonsuz bir çizgi bulunan oyunda galaksilerin üzerinde yolculuğa çıkacaksınız. Oynanışı, animasyonları ve sesleriyle dikkat çeken oyun eğlenceyi sonuna kadar sunuyor.

