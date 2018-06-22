КLM: Kelime Oyunu, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. En uzun kelimeleri oluşturup rakiplerinize fark atabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan KLM, kelimeler oluşturarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Oyunda en uzun kelimeyi oluşturmaya çalışıyor ve sınırlı süre içerisinde en fazla kelimeyi bulmanız gerekiyor. Son derece dikkatli ve hızlı bir şekilde oynamanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Bazı jokerleri kullanarak işinizi kolaylaştırabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer kelime oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Aşağıdan kayan harfleri yakalayıp oyun alanına taşıyarak kelimeler oluşturabileceğiniz oyunda tempolu bir oynanış bulunuyor. Kelime dağarcığınıza güveniyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir kelime oyunu diyebilirim. Renkli görselleriyle de dikkat çeken КLM: Kelime Oyunu sizleri bekliyor.

КLM: Kelime Oyunu oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.